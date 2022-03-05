Порівняйте Донецьк після 8 років війни й Харків після 8 днів війни, – Зеленський жителям Донбасу

Володимир Зеленський закликав жителів Донбасу не вірити російській пропаганді. Аби переконатися в брехні ворога варто порівняти Донецьк після 8 років війни й Харків після 8 днів війни.

Президент Володимир Зеленський ввечері 5 березня записав нове відеозвернення, повідомляє 24 канал. У ньому, зокрема, розвінчав фейки, які поширює російська пропаганда.

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Росія знищує українські міста й бреше

Просто порівняйте – Донецьк після 8 років війни та Харків після 8 днів війни. Вам казали, що ми знищуємо міста,

– сказав Зеленський жителям Донбасу.

Він закликав подивитися на Харків, на Чернігів, на п'ятсоткілограмові бомби, які скидали на будинки українців, на Бородянку, на розбиті школи, на підірвані дитячі садки, на розбитий харківський Успенський собор.

Глава держави наголосив, що все це зробила Росія. "Вона ж це зробила на ваших очах. Захищайтесь! Інакше вона забере ваші життя. Ваші будинки", – додав президент.

Зеленський запевнив, що Україна у своїх не стріляє, а житлові будинки не підриває. А всі на Донеччині для держави завжди були й будуть своїми людьми.

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