"Порівняйте це з Лондоном": британці у захваті від кадру головної ялинки фотографки 24 каналу

У Києві 18 грудня, у переддень Дня святого Миколая, засяяла головна ялинка країни. Фото зі дзвіниці Софійської площі, зроблене фотографкою 24 каналу Валентиною Поліщук, набрало десятки тисяч переглядів на сайті.

Фото на сторінці у твітері самої фотографки зібрало майже 3 тисячі вподобань та понад дві сотні поширень. Зокрема його поширив Стефан Туал, колишній комерційний директор Ethereum з Лондона.

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Британець похвалив українську ялинку та порівняв її з лондонською

Вау. Порівняйте це з Лондоном, де наш мер намагається стерти та висміяти Різдво – вибачте, там святковий сезон – будь-яким способом,

– написав Туал.

Він також позначив мера Лондона Садіка Хана та розкритикував його, мовляв, він годиться тільки для того, щоб підвищити податки середньому класу та перетворити британську столицю на гетто.

Українську ялинку хвалять та порівнюють з британською / Скриншот зі сторінки у твітері Stephan Tual - Former CCO Ethereum

Цього року на Софійській площі 18 грудня засяяла гірляндами 31-метрова штучна ялинка. До речі, українці також почали поширювати у коментарях під фотографією Валентини Поліщук, як виглядає ялинка у Лондоні та інших відомих містах світу.

Користувач Тарас Семенюк показав, як виглядає ялинка у Лондоні / скриншот зі твітеру Tarås Semeniük

Зокрема Семенюк написав: "Це позорище головна ялинка Британії". Ба більше, на початку грудня через негарну ялинку в Лондоні на Трафальгарській площі, що за кілометр від Букінгемського палацу, навіть почався скандал – мешканці британської столиці були обурені.



Користувачі порівняли ялинку в Києві та Римі / Скриншот з фейсбуку Валентини Поліщук

Зокрема Диня Ігор написав: "Я б ще Ілона Маска тегнув. А по факту, щоб ти розуміла, от Рим, наприклад".



Для порівняння надіслали фото ялинки у Ватикані / Скриншот з фейсбуку Валентини Поліщук

Коротко про ялинку в Києві

Ялинку в столиці України засвітили 18 грудня о 17 годині. Зокрема вперше за останні 8 років у Києві провели урочисте відкриття новорічної ялинки у переддень Дня святого Миколая.

Ялинка коштувала місту в 9 мільйонів гривень – ці гроші надали Києву спонсори.

Головну ялинку 2022 року прикрасили гірляндами, що світяться 5 кольорами – білим, помаранчевим, жовтим, червоним і холодним блиском.

Окрім того, на ній понад 20 тисяч дрібних іграшок золотистого та червоного кольорів, які розміщені точково, щоб дерево було нібито всіяне бісером.

У Києві засяяла головна ялинка країни – дивіться відео