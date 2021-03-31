Big Test: порівнюємо універсали Ford Focus та Peugeot 308 SW

Порівнюємо доступні 6-річні сімейні універсали європейського походження з дизельними двигунами.

Багато українців впевнені, що вживані авто з-за кордону набагато надійніші, ніж ті, які "скуштували" українських доріг. Наразі у них є вибір – авто з Європи чи США. Автомобілі з пробігом по Європі мають кілька переваг перед "битками" з США. Адже, частіше за все, вони не були в серйозних ДТП. Тобто не потрібно витрачати час та кошти на їх ремонт, та й з безпекою все зрозуміло.

Але є і ложка дьогтю – у автомобілів з Європи, зазвичай, дуже великі пробіги. А ще в Європі часто трапляються варіанти з малокубатурними двигунами високої потужності, які мають дуже скромний моторесурс. Тому при виборі треба бути особливо уважним.

Ford Focus III

Трете покоління Ford Focus випускалось з 2010 по 2018 рік. Різноманіття кузовів та силових установок було типовим для європейського ринку. Focus міг бути хетчбеком, седаном або універсалом. Під капотом встановлювались дизельні чи бензинові двигуни об’ємом 1,0, 1,6 або 2,0 літри. Топова версія Focus ST оснащалась 2-літровим двигуном потужністю 250 к.с.

У 2014 році Ford Focus пережив рестайлінг, який торкнувся, головним чином, зовнішнього виду. Автомобіль став значно симпатичнішим, як-от на нашому тесті – модель 2015 року. Зараз на OLX.ua продається більше 1200 Ford Focus третього покоління і майже 700 з них – рестайлінгові версії. Вибір просто величезний! Та й ціни не дуже високі – від 4 до 16 тисяч доларів.

Peugeot 308 ІІ

Друге покоління Peugeot 308 стало на конвеєр у 2013 році, а після оновлень в 2016 році випускається й досі. Також 308 можна назвати більш сучасним як за дизайном, так і за технічним рішеннями. У Peugeot більш європейський підхід щодо типів кузовів – модель 308 в Старому Світі могла бути хетчбеком або універсалом. Седани вироблялись та продавались на інших ринках, де такі кузови купують.

Але і продають Peugeot 308 не так часто. На OLX.ua за запитом "Peugeot 308" можна знайти лише 170 оголошень. Це в 7,5 разів менше, аніж кількість пропозицій Ford Focus. Просять за Peugeot 308 від п’яти до шістнадцяти тисяч доларів.

Кузови автомобілів

За умови безаварійної експлуатації та гарного догляду кузов Ford Focus зберігається непогано. Але наявність сколів та інших пошкоджень лакофарбового покриття призводить до відносно швидкої появи корозії.

У цьому сенсі Peugeot 308 має перевагу, оскільки антикорозійна обробка кузову тут значно краща. Навіть при наявності серйозних пошкоджень лакофарбового покриття 308-ий може не ржавіти кілька років поспіль.

Двигуни

Що стосується дизельних двигунів об’ємом 1,6 л., то на обох конкурентах вони дуже схожі як за ресурсом, так і за здатністю витримувати заправку не дуже якісним пальним. Перші серйозні (тобто дорогі у вирішенні) проблеми з такими моторами починаються при пробігу близько 250-300 тис км.

А ось з бензиновими двигунами не все так однозначно. Peugeot 308 комплектувався атмосферними двигунами, які з часом, на пробігу більше 150-200 тисяч кілометрів, починають "їсти" оливу. Безумовним плюсом таких моторів є можливість встановлювати ГБО.

Ford Focus у плані бензинових моторів не такий привабливий. У нас дуже багато продається "Фокусів" з двигунами об'ємом всього один літр, в машинах С-класу вони працюють в максимальних режимах. До того ж такі авто часто після лізингу, тобто не мали справжніх господарів. Двигуни сімейства EcoBoost (1,0, 1,6 та 2-літрові) не мають великого моторесурсу, тому 200 тисяч для них – солідний пробіг. Крім того, у них не все добре з ремонтопридатністю. Ну і встановлення ГБО для таких двигунів – не дуже гарна ідея.

Трансмісія

Механічні коробки передач надійні у обох автомобілів. Проте особливістю дизельних версій з механікою обох авто є наявність демпферного маховика. Це відносно дорога деталь (коштує близько 10 тисяч гривень), яка виходить з ладу від частих динамічних стартів та буксувань. Зазвичай демпферний маховик міняють разом зі зчепленням на пробігу близько 150 – 200 тис км.

А ось з автоматичними трансмісіями у обох автомобілів не все так добре, як хотілось би. На Focus ставились коробки сімейства PowerShift. Вони комфортні в експлуатації, але з ремонтопридатністю є серйозні проблеми.

У Peugeot 308 інша крайність – класичні автомати застарілої конструкції не дуже швидко перемикаються, хоча і дають непоганий рівень комфорту. Вони дуже прискіпливі до обслуговування, тож якщо нехтувати заміною оливи, дуже швидко виходять з ладу соленоїди. Проте ремонт таких коробок значно легший та дешевший.

Підвіска

У плані комфортності, надійності та довговічності підвіски Ford Focus - беззаперечний лідер. Втручання у передню підвіску тут потрібні на пробігах значно більше за 100 тис км, а задня й взагалі "бігає" по 200 тис без ремонтів.

У Peugeot 308 в цьому сенсі ситуація гірша – втручання у передню підвіску потрібні кожні 50 - 60 тисяч пробігу. Щоправда деталі, які вимагають заміни, дуже дешеві. Задня підвіска, як і у Ford Focus, здатна довго їздити без ремонту.

Салон та електрика

Якщо дизайн та зручність салону - це суб’єктивні параметри, то практичність та зносостійкість актуальні для всіх. І у цьому сенсі обидва автомобілі непогано себе зарекомендували – матеріали салону довго зберігають гарний вигляд та досить легко чистяться.

З електрикою у Ford Focus ситуація трохи краща, аніж у Peugeot 308. Слабкі місця "француза" – роз’єми передніх та задніх противотуманок, датчиків АБС, датчик положення важеля АКП та система управління клімат контролем. У Ford Focus системна болячка пов’язана з розташуванням блоку керування двигуном у передньому підкрилку. Яшко авто було бите у цю частину – проблеми гарантовані.

Висновки

У нашому випадку, коли обидва авто 2015 року з надійними дизельними двигунами та безпроблемними механічними коробками передач, між ними справді паритет. У такому випадку можна сміливо вибирати за покликом серця. Але якщо мова зайде про бензинові мотори та автоматичні трансмісії, тут вже все стає не так очевидно.

Якщо скористатись додатком OLX.ua, який встановлений чи не на кожному другому смартфоні українця, то можна знайти багато цікавих пропозицій саме від власників автомобілів, а не "перекупів". Наприклад, багато об'яв приватних власників з Закарпаття, адже в цьому регіоні багато людей заробляють пригоном автомобілів з Європи. Тож не обмежуйте пошук авто лише своїм регіоном.

Загалом же можна сказати що Ford Focus рідше вимагає втручання механіків, але коли воно відбувається, то витрати досить високі. У Peugeot 308, навпроти - несправності виникають частіше, але вони мають несуттєвий характер і їх ремонт коштує значно дешевше.