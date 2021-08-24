Порошенка облили зеленкою на Марші захисників у Києві: відео з місця події

П'ятого українського президента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва. Це сталося на Марші захисників, який організували з нагоди Дня Незалежності.

Інцидент трапився 24 серпня біля станції метро "Хрещатик". Порошенко якраз прямував до будівлі Кабінету Міністрів, що на вулиці Грушевського.

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Порошенко поїхав на поліцейському авто

Наразі невідомо, хто саме облив політика зеленкою. На відео, оприлюдненому в мережі, видно Порошенка, оточеного правоохоронцями. Він запитав у них, де водій, й після цього сів у поліцейський автомобіль. Ймовірно, він написав заяву на нападника прямо на місці події або ж поїхав для цього у відділок.

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Нападника вже затримали

Згодом у телеграм-каналі PavlovskyNews показали відео затримання чоловіка, який напав на Порошенка. Видно, що його руки – брудні від зеленки. Одразу кілька правоохоронців ведуть його за собою.

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