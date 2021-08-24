Порошенка облили зеленкою на Марші захисників у Києві: відео з місця події
Джерело:телеграм-канал "Киев Сейчас"
П'ятого українського президента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва. Це сталося на Марші захисників, який організували з нагоди Дня Незалежності.
Інцидент трапився 24 серпня біля станції метро "Хрещатик". Порошенко якраз прямував до будівлі Кабінету Міністрів, що на вулиці Грушевського.
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Порошенко поїхав на поліцейському авто
Наразі невідомо, хто саме облив політика зеленкою. На відео, оприлюдненому в мережі, видно Порошенка, оточеного правоохоронцями. Він запитав у них, де водій, й після цього сів у поліцейський автомобіль. Ймовірно, він написав заяву на нападника прямо на місці події або ж поїхав для цього у відділок.
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Нападника вже затримали
Згодом у телеграм-каналі PavlovskyNews показали відео затримання чоловіка, який напав на Порошенка. Видно, що його руки – брудні від зеленки. Одразу кілька правоохоронців ведуть його за собою.
Марш захисників пройшов у Києві: що відомо
- Марш захисників стартував у Києві о 14:00 – після того, як завершився військовий парад Збройних сил України.
- Маршрут маршу пролягав через бульвар Шевченка й Бессарабську площу до Хрещатику та Майдану Незалежності.
- Участь у ході взяли українські ветерани, родичі військових, волонтери. Цей захід відбувається щороку, починаючи з 2019.
- Організатори розбили колону на 32 "коробки". Їх формували, частково зважаючи на те, з яких регіонів приїхали учасники.