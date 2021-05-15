Порошенко у Львові відвідав УКУ: це одні з найкращих стін, які "будують" найкращих людей

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" під час поїздки у Львів побував в Українському католицькому університеті. Як відомо, цей виш УГКЦ входить до переліку найкращих навчальних закладів України. При цьому університет фінансується винятково приватним коштом. Днями стало відомо, що Петро Порошенко пожертвував 100 тисяч доларів на будівництво нового Колегіуму УКУ.

"Новий Колегіум УКУ – це масштабний формаційний простір для студентів, працівників та гостей нашого університету. Будинок спроєктований за моделлю living learning community – спільноти, що живе і навчається разом. Офіційне відкриття Колегіуму заплановане на 26 червня", – йдеться у повідомленні університету.

Петро Порошенко розповів, чому вирішив інвестувати в УКУ та розвиток якісної освіти: "Український католицький університет – це оновлення і водночас відродження традицій української освіти. Це нові підходи не лише до навчання, УКУ формує нове розуміння освіти як залучення до спільноти зі своїми високими цінностями, професійними стандартами й розумінням місії".

"Вперше приїхав в Український католицький університет майже 20 років тому. До отця Ректора мене тоді привів Борис Ґудзяк. Ми тоді згадали фразу Черчилля: "Ми будуємо стіни, а стіни будують нас". Я думаю, що в УКУ – одні із найкращих стін, які будують одних із найкращих людей", – поділився спогадами Порошенко.

"Наша команда запровадила безліч реформ з 2014 по 2019 роки, які, на жаль, виявилися не незворотними. А щоб цей шлях виявився незворотним, нам потрібна ваша енергія, ваше переконання, ваш дух. Ми маємо бути однодумцями не тільки в духовному, професійному, патріотичному, а й в політичному плані й спільно захищати нашу європейську державу. Вірю, що професорсько-викладацький склад, наша Церква буде допомагати в цьому. Думаю, коли нас буде дивитися велика кількість студентів зі всієї України – вони точно будуть заздрити студентам Українського католицького університету", – зазначив п'ятий президент.

"Для мене важливим завжди було і є те, що за втіленням цієї місії стояли люди з великим моральним авторитетом – згадаю владику Любомира Гузара, Великого канцлера Блаженнішого Святослава, довголітнього ректора і теперішнього президента владику Бориса Ґудзяка, ректора о. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без перебільшення, можу сказати, що їхнє бачення створило нове явище не лише в освіті, а й у всьому суспільному житті", – наголошує п'ятий президент.

"На підтвердження цих слів нагадаю, що УКУ стабільно перебуває на найвищих сходинках українських освітніх рейтингів, дає якісну освіту не лише в гуманітаристиці, а й в ІТ, бізнес-менеджменті, в управлінні державним і суспільними процесами. Поза сумнівом, це навчальний заклад ХХІ століття, орієнтований на практику і на успіх його випускників у найрізноманітніших сферах діяльності", – констатує Порошенко.

"А ще важливо, що це український університет, тому що в ньому викладають і навчаються люди з різних кінців України. Вони приносять в його аудиторії розуміння всієї різноманітності нашого життя, формують бачення майбутнього і повертаються, щоб втілити його. Переконаний, що їм це вдасться, що УКУ багато зробив і зробить для оновлення України", – переконаний Петро Порошенко.

"Для мене була велика честь пожертвувати на будівництво нового Колегіуму УКУ. Це було те, чим я міг допомогти структурі, яка уособлює найвищу якість освіти. Бо студенти, які виходять з УКУ, не просто володіють рівнем знань, не просто патріоти, не просто професіонали, вони поєднують сучасні технології навчання і історичні категорії моралі, з якими тут виховують. Студенти УКУ є ще й активними громадянами України, які цікавляться політикою, які знають, за що вони борються. І сьогодні під час спілкування з ними, я мав можливість в цьому переконатися", – говорить Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" подякував всьому професорсько-викладацькому складу УКУ.

"Дякую Ректору Богдану Праху – великому моєму другу, який є для мене натхненником у тих справах, які я роблю", – написав Петро Порошенко на своїй сторінці у фейсбуці.