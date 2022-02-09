Порошенко найбільше: скільки заробили лідери партій у січні
Верховна Рада у січні 2022 року працювала лише 1 тиждень. Попри це лідери політичних партій отримали чималі зарплати, поки перебували на канікулах.
"Найбідніші" й найбагатші нардепи
Народні депутати відпочивали майже весь січень. Однак це не завадило їм отримати більше, аніж в середньому заробляють українці за місяць. Про зарплати політиків повідомили в Апараті Верховної Ради у відповіді на запит журналістів 24 каналу.
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Найбільшу зарплату отримав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко – 33,5 тисячі гривень. Навіть проросійський Віктор Медведчук, який вже тривалий час перебуває під цілодобовим домашнім арештом й не ходить на роботу, заробив 24,8 тисячі гривень.
До речі, найменше отримав член "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко – 19,5 тисячі.
Скільки заробили лідери партій
- Давид Арахамія від "Слуги народу" – майже 22 тисячі гривень;
- Юрій Бойко від ОПЗЖ – 19,5 тисячі;
- Артур Герасимов з "Європейської Солідарності" – майже 25 тисяч;
- Ірина Геращенко від "ЄС" – 29,7 тисячі;
- Віктор Медведчук від ОПЗЖ – 24,6 тисячі;
- Вадим Рабінович з ОПЗЖ – 24,2 тисячі;
- Юлія Тимошенко від "Батьківщини" – майже 30 тисяч;
- Олена Шуляк від "Слуги народу" – 25,5 тисячі;
- Олександра Устінова від "Голосу" – 24 тисячі.
Скільки заробили нардепи у січні / Фото 24 каналу
До речі, після тижня роботи нардепи пішли на карантин через коронавірус. Це відбулося на тлі поширення напруги у суспільстві через російські війська біля наших кордонів.
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