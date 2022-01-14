Порошенко обрав власне его, а не репутацію країни, – Офіс Президента

У Володимира Зеленського висловилися про справу проти його попередника. В ОП переконані, що Петро Порошенко "обрав тактику скандального та руйнівного піарного захисту".

Там стверджують, що політик обрав формулу "так не діставайся ж ти нікому". Таку думку в коментарі 24 каналу висловив Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента.

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У Зеленського кажуть про небезпечні заяви Порошенка

Подоляк наголосив, що Порошенко робить все більше репутаційно небезпечних для нашої держави заяв під час інтерв'ю іноземним ЗМІ. На його думку, все це відбувається з огляду на те, що політик усвідомлює – в ін не має суттєвого політичного майбутнього в Україні.

Його зовсім не цікавить той збиток, який він завдає репутації країни і користь, яку він приносить іноземній пропаганді,

– зазначив радник Єрмака.

Він зауважив, що кожна демократична держава має лише 2 інституційні основи для визнання будь-якої людини винною чи невинною у кримінальному порядку. Мовиться про чинне законодавство та цивілізований судовий процес.

"Персональний статус колишнього президента, можливість мобілізувати для своєї підтримки власні телеканали чи дорогих лобістів, використання своїх партійців як живого щита – не є цими основами", – додав Подоляк.

Подоляк обурився діями п'ятого президента

У Зеленського обурилися "демонстративною особистою втечею Порошенка за кордон від законних процесуальних дій". Там наголосили, що якби у нардепа залишилося хоч трохи поваги до українського суспільства, то він би так не зробив.

Там наголосили, що якби у нардепа залишилося хоч трохи поваги до українського суспільства, то він би так не зробив. Ба більше, Подоляк говорив і про "залучення окремих європейських політиків як не цілком поінформованих громадських захисників". Все це він назвав "репутаційно проблемних для держави форматами".

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