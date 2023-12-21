Порошенко задекларував 37 мільйонів гривень від Угорщини: у "Євросолідарності" відреагували
Джерело:Єдиний державний реєстр декларацій
Лідер партії "Євросолідарність" Петро Порошенко отримав від уряду Угорщини близько 37 мільйонів гривень у листопаді 2023 року. У його партії прокоментували інформацію щодо задекларованих коштів від угорського уряду.
Про те, що Петро Порошенко отримав гроші від угорського уряду, свідчать дані з його електронної декларації від 4 грудня.
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Що відомо про отримані гроші
В розділі "Доходи" Порошенко вказав отримання понад 37 мільйонів гривень від Міністерства фінансів Угорщини, з них 36 мільйонів гривень – як погашення облігацій і близько мільйона гривень – проценти.
Вказано, що дата отримання доходу – 24 листопада. Таким чином Угорщина виплатила Порошенку гроші за тиждень до того, як він, за даними СБУ, мав зустрітися з угорським прем'єр-міністром Орбаном.
Пресслужба "Євросолідарності" прокоментувала інформацію, зазначивши, що вказані кошти – це прибуток від придбаних раніше цінних паперів Угорщини.
У повідомленні вказується, що Порошенко за останній час отримав такі прибутки від США, Великої Британії, Франції та інших країн. З усіх прибутків сплачується військовий збір та інші передбачені законодавством податки.
За даними "Євросолідарності", 90 відсотків коштів Порошенко вкладає в українські цінні папери.
Скандал з Порошенком: коротко
- Зранку 1 грудня 2023 року Петро Порошенко намагався виїхати з України, проте українські прикордонники не пропустили чиновника. Він заявив, що їхав у відрядження, яке схвалив голова Верховної Ради, та вказав, що мав заплановані зустрічі у Польщі та США.
- Речник ДПСУ Демченко розповів, що прикордонники не пропустили нардепа через те, що його відрядження за кордон скасоване.
- В Службі Безпеки України заявили, що перед тим, як Порошенко мав поїхати на зустрічі за кордон, вони отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.
- Так, до ІПСО хотіли залучити окремих українських політиків під час їхніх відвідин третіх країн.