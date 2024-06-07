Статки ростуть: Порошенко у травні став багатшим на понад 227 мільйонів гривень

Лідер парламентської фракції “Європейська солідарність” Петро Порошенко подав до НАЗК декларацію, згідно з якою у його майновому стані відбулися суттєві зміни. За травень 2024 року статки нардепа зросли ще на понад 227 мільйонів гривень

За інформацією, опублікованою в Єдиному державному реєстрі декларацій на порталі НАЗК, загальний прибуток Петра Порошенка за минулий місяць склав 227 мільйонів 898 тисяч гривень.

Дивіться також Яка парламентська фракція заробила найбільше у час повномасштабної війни: дослідження YouControl

Лідер фракції "ЄС" вказав, що ці кошти були отримані як:

відсотки;

дивіденди;

повернення вартості від придбання цінних паперів.

Порошенко – лідер найзаможнішої фракції у Верховній Раді

Статки інших представників фракції "ЄС" у парламенті за останній період також суттєво зросли. Так, згідно з аналітичним звітом YouControl, народні депутати від партії Порошенка, яких в парламенті всього 27 осіб з 401, за останні два роки збагатилися, як решта депутатів Верховної Ради разом узятих.

Загальна сума доходів опозиційних нардепів від "ЄС" за час війни перевищила 3 мільярди доларів. Прикметно, що 374 депутати від інших партій отримали приблизно стільки ж.

Нагадаємо, Петро Порошенко лише у 2022 році задекларував 1 мільярд 435 мільйонів гривень прибутку. Це у 20 разів більше, ніж він отримував до війни. Водночас у 2021 році народний депутат отримав усього 162 мільйони гривень.

А у 2023 році порівняно з 2022 роком статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 мільярд доларів.

Нардеп увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим.