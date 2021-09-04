Порошенко замітає сліди: скандальний "Богдан-Моторс" ліквідують

Під час літніх відпусток мало помітною пройшла важлива новина. А саме – повідомлення про те, що корпорація "Богдан-Моторс", яка раніше належала п'ятому президенту Петру Порошенку, оголосила про своє банкрутство.

Свою частку у цій компанії політик продав давньому другу – скандально відомому Олегу Гладковському, який раніше носив прізвище Свинарчук. В часи президентства Порошенка він обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони.

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Офіційно причиною банкрутства "Богдан-Моторсу" названі збитки у майже 3,5 мільярди гривень, які компанія отримала за підсумками роботи у 2020 році. Виявляється, поки ти при владі і можеш завантажувати підприємство свого друга мільярдними державними замовленнями, то у вас все в шоколаді.

А як тільки ти пішов з посади президента, а Гладковський-Свинарчук – з посади першого заступника секретаря РНБО, то ваше підприємство просто не може вижити в умовах ринкової конкуренції. Його продукція нікому не потрібна і вся ця автомобільна корпорація, як "Титанік" швидко йде на дно.

"Богдан-Моторс" фігурує в кількох кримінальних провадженнях

Насправді є ще одна важлива причина, чому власники "Богдан-Моторсу", тобто оточення Порошенка, пішли на те, аби ліквідувати цю автомобільну компанію. Адже сьогодні вона фігурує одразу в кількох кримінальних провадженнях, які підходять до завершення і скоро будуть передані до суду.

Афера з санітарними автомобілями

Перше – найгучніше з них. Це відома афера з постачанням нашим військовим санітарних автомобілів "Богдан" у 2017 році.

Коли Петро Порошенко був президентом, а Олег Гладковський відповідав у РНБО за армійські закупівлі, міністерство оборони без всякого тендеру підписало з "Богдан-Моторс" контракт на постачання армії великої партії медичних машин.



Олег Гладковський / Фото "Радіо Свободи"

Загальна сума контракту і вартість кожного авто була офіційно засекречена, мовляв, військова таємниця. Втім моїм колегам вдалося дізнатися, що контракт був підписаний Міноборони на початку 2017 року, а перший зразок цієї машини "Богдан-Моторс" виготовило лише через пів року після підписання угоди.

Тобто військові купили у фірми Порошенка-Свинарчука кота в мішку – машину, якої ще не існувало в природі, але під яку вже виділили щедре бюджетне фінансування.

Наслідок такого поспішного освоєння державних мільйонів не змусив себе чекати. Як тільки санітарні автомобілі "Богдан" потрапили на фронт, половина з них зламалася у перший місяць експлуатації. Військові медики скаржилися, що вони не тільки ненадійні, а їм бракує важливого медичного обладнання. Можна лише уявити, скільком нашим солдатам не вдалося допомогти через недоліки цієї санітарної машини.

Втім проблема з цими авто була не лише в тому, що їх нашвидкуруч конструювали і виготовляли вже після підписання контракту з Міністерством оборони. Сама ця медична машина "Богдан" була зібрана на базі китайського позашляховика Great Wall, який Порошенко та Свинарчук почали за ліцензією виготовляти на своєму заводі у Черкасах ще задовго до війни.

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Але китайські джипи виробництва "Богдан-Моторсу" в Україні продавалися погано, покупці були розчаровані їхньою якістю і купувати їх не поспішали. Відтак, у 2013 році виробництво цих позашляховиків з Піднебесної вже планували припинити, а побудований за десятки мільйонів доларів збиральний конвеєр зупинити.

Аж тут почалася війна з росіянами на Донбасі, і в друзів-можновладців промайнула геніальна ідея: потужності китайського конвеєра на черкаському заводі "Богдан-Моторс" можна завантажити збиранням медичних машин для української армії.

І не треба хвилюватися за продажі. Адже, коли контролюєш армію з багатомільярдним бюджетом, то покупець у тебе гарантований.

Контракт на закупівлю санітарних авто підписав заступник міністра оборони

Контракт від Міністерства оборони України на закупівлю санітарних автомобілів "Богдан" підписав заступник міністра – генерал Ігор Павловський, який сьогодні є фігурантом низки кримінальних проваджень, що розслідуються Національним антикорупційним бюро.

Думаю, що генерал Павловський, напевне, вже розповів багато цікавого детективам НАБУ про те, хто і як його схиляв у 2017 році до підписання контракту на неіснуючий військовий автомобіль, який після виробництва масово ламався і не виконував свої функції з порятунку наших солдатів.



Ігор Павловський / Фото Hromadske

Але, крім скандального епізоду з санітарними авто, є ще одна кримінальна історія, в якій відзначилася "Богдан-Моторс".

Скандальна історія з кредитом від "Укрексімбанку"

Ще у 2009 році автокорпорація Порошенка-Свинарчука отримала у державному "Укрексімбанку" кредит у мільярд гривень. Але в належний час за декілька років його не повернула.

Державний банк почав судову тяганину за стягнення цього кредиту, але коли Петро Олексійович став президентом, державний "Укрексімбанк", який тоді вже очолювала людина Порошенка, раптом передумав судитися з "Богдан-Моторсом". І дав компанії нечувану поблажку щодо погашення кредиту.

Державний банк дав "Богдан-Моторсу" ще 13 років на повернення позики – аж до 2031 року. До того ж за ставкою у 0,5% річних.

У Національному антикорупційному бюро побачили в цій історії корупційну змову, порушили кримінальне провадження, яке теж незабаром вже має бути завершене і передане до суду. Очевидно, що історія з банкрутством "Богдан-Моторсу", з одного боку – логічний кінець олігархічного підприємства, яке паразитувало на державних замовленнях.

А з іншого боку – спроба Порошенком та оточенням сховати кінці у воду в численних кримінальних провадженнях. Та вивести цінні активи підприємства з-під арешту і подальшого примусового розпродажу.

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Адже кредитори вже пред'явили "Богдан-Моторсу" вимог на 7 мільярдів гривень. А активів у компанії налічується лише на 1,5 мільярди гривень.

Та й ті, велике питання – чи дістануться кредиторам, бо можуть бути переписані на підставні фірми, швидко розпродані, а гроші від продажу виведені на офшори. Що вже було 5 років тому, коли компанія "Богдан-Моторс" брала кредит в іншому банку – "Київська Русь".