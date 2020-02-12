Порошенко міг вплинути на репутацію Ситника: експерт про вимогу нардепів звільнити голову НАБУ

Якщо Артем Ситник як простий функціонер і прокурор не переможе систему, то рано чи пізно вона його "з’їсть". А візит до Петра Порошенка був цілковитою підставою для того, щоб нашкодити репутації Ситника.

Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було" висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

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Експерт припустив, що на репутацію Ситника повлипала його нічна зустріч з Петром Порошенком. На його думку, він припустив помилки у тому, що спілкувався з п'ятим президентом України приватно. І додав, що це було заради того, щоб його зафіксували на повороті в Конча Заспі.

Це була повна підстава. Порошенко його дійсно запросив, і я думаю, що інформацію "злили" журналістам. Це зробило й мінус в його репутації для тих, хто розуміє, що не може прокурор їздити в приватний будинок до президента, бо там "договорняки",

– розповів Гайдай.

Сергій Гайдай наголосив, що Ситнику варто використовувати політичні інструменти. Щоб залишитися на посаді, голова НАБУ повинен діяти як політик: налагодити спілкування з суспільством і пояснювати що відбувається, щоб мати підтримку.

Що відомо про зустріч Порошенка з Ситником?Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник відвідував будинок, у якому мешкає президент України Петро Порошенко у Козині. Зустріч відбулась пізно ввечері 26 квітня 2018 року. В цей же час біля воріт резиденції були зафіксовані автівки, якими користується депутат Олександр Грановський.



Директор НАБУ підтвердив, що справді був вдома у президента.

До слова, на початку лютого у Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора НАБУ, а за день до цього депутати зібрали необхідні підписи. Це сталося через те, що напередодні Артем Ситник потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.