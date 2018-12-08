Порошенко назвав дату, коли схвалить припинення Договору про дружбу з Росією

Президент України Петро Порошенко назвав дату, коли підпише схвалений Верховною Радою закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Так, за словами Порошенка, він підпише відповідний закон 10 грудня.

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Звичайно, є певний символізм у припиненні, нарешті, дії Договору про так звану дружбу з Росією. Відповідний закон позавчора був проголосований і в понеділок мною буде підписаний. Це історична подія. Рівно, як і вихід із СНД,

– сказав президент.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада підтримала проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією.

Що відомо про Договір про дружбу між Україною та Росією? Це угода, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та президентом РФ Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією та початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору зі сторони РФ як політично, так і фактично.