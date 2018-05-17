21:52
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Порошенко взяв участь у яскравому флешмобі до Дня вишиванки: фото і відео

1325 Читать новость на русском

Президент України Петро Порошенко 17 травня виступив з промовою у Дніпрі з нагоди Дня вишиванки, де навіть взяв участь у тематичному флешмобі.

Про це свідчить відповідне відео, опубліковане на Facebook-сторінці глави держави.

Зазначимо, що раніше у соціальній мережі президент опублікував відео про традицію вишивання у його родині.

У вишиванки від Закарпаття до Луганщини – різні орнаменти. Але вона – одна. Коли ми бачимо один одного у вишиванці – одразу ж ідентифікуємо себе як українців. Цей символ характеризує нас, як єдину націю, єдиний народ!,
– заявив у своїй Промові Порошенко.

Читайте також: День вишиванки: у яких вишиванках прийшли в Раду нардепи (яскраві фото)

Після цього учасники флешмобу підіймали над головами різнокольорові таблички, які утворювали різноманітні орнаменти. Під час цього ведучий флешмобу озвучував, якому регіону України притаманний той чи інший орнамент.

Зазначимо, що до флешмобу долучився і президент, за участю якого було створено фінальне зображення – карти України із гербом.

Усі фото: Укрінформ

 

Теги: Новини України Петро Порошенко День вишиванки Фотоновини Новини Дніпра Флешмоб
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук