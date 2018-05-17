Порошенко взяв участь у яскравому флешмобі до Дня вишиванки: фото і відео

Президент України Петро Порошенко 17 травня виступив з промовою у Дніпрі з нагоди Дня вишиванки, де навіть взяв участь у тематичному флешмобі.

Про це свідчить відповідне відео, опубліковане на Facebook-сторінці глави держави.

Зазначимо, що раніше у соціальній мережі президент опублікував відео про традицію вишивання у його родині.

У вишиванки від Закарпаття до Луганщини – різні орнаменти. Але вона – одна. Коли ми бачимо один одного у вишиванці – одразу ж ідентифікуємо себе як українців. Цей символ характеризує нас, як єдину націю, єдиний народ!,

– заявив у своїй Промові Порошенко.

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Після цього учасники флешмобу підіймали над головами різнокольорові таблички, які утворювали різноманітні орнаменти. Під час цього ведучий флешмобу озвучував, якому регіону України притаманний той чи інший орнамент.

Зазначимо, що до флешмобу долучився і президент, за участю якого було створено фінальне зображення – карти України із гербом.

Усі фото: Укрінформ