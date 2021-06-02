Порошенку був потрібен Медведчук, – Гайдай пояснив схему обміну полонених

Петро Порошенко добився того, щоб Віктор Медведчук займався обміном полонених з Росією. Однак насправді у президента була у цьому своя комерційна вигода.

Про це в ефірі програми "Що це було?" розповів політтехнолог Сергій Гайдай. Він також пояснив, що Медведчук був корисним для Порошенка, як посередник із Путіним.

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Гайдай розповів про співпрацю Порошенка і Медведчука

За часів президентства Петра Порошенка, переговорами щодо повернення українських полонених додому займався Віктор Медведчук. За словами Гайдая, Порошенко пояснював, що це нібито єдина людина, хто може домовитись із окупантами.

Гайдай наголосив, що це було прикриттям. Насправді Порошенку потрібен був Медведчук, для того, щоб він розв'язував його особисті комерційні питання, зокрема, домовлявся з Володимиром Путіним.

Але він (Медведчук – 24 канал) не потрібен був, щоб їх (полонених – 24 канал) повернути. А був потрібен заради компенсації заводу, заради схем та усього іншого,

– зазначив політтехнолог.

У такий спосіб Порошенко міг виправдати перед суспільством, чому повітряний простір був відкритий лише для Медведчука, як пояснив Гайдай.

Порошенко готував місце для Медведчука

Крім того, він нагадав, що до Медведчука переговорами щодо повернення полонених займався, зокрема, полковник Володимир Рубан. За словами самого полковника, Порошенко перешкоджав його роботі. "Він зачищав майданчик для Медведчука", – підкреслив Гайдай.

Сергій Гайдай у програмі "Що це було?" за 2 червня: дивіться відео