Порошенку натякнули, що краще не повертатися до України

Дві взаємопов’язані новини: Петро Порошенко заявив, що він повертається 17 січня (цікаво, чому саме 17-го, а не раніше, канікули явно затягнулися); рішення Печерського суду про арешт майна Петра Порошенка.

В чому взаємозв'язок цих подій

Не лише в тому, що вони з'явились в один день, і що одна і та ж людина фігурує в обох новинах. Думаю, що головний політичний сигнал в рішенні Печерського суду – попередження Петру Олексійовичу, що краще не повертатися в Україну. Якщо арештували майно, то можуть арештувати і власника.

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Щодо самого рішення Печерського суду, то я його оцінюю неоднозначно. Звичайно, не оцінюю юридично. Це не мій фах. Хай тут кажуть юристи, в чому була логіка арешту майна. А от політичні наслідки цього рішення можуть бути неоднозначними.

Робота на емоції

Безумовно, запеклим противникам Петра Порошенка (а вони переважають серед прихильників Володимира Зеленського) це сподобається.

Таким чином можна працювати на емоції своїх прихильників і тих, хто, можливо, трохи розчарувався в нинішньому Президенті, але ще більше не любить Порошенка.

"Наших б'ють"

Проте, з іншого боку, це буде консолідувати і табір прихильників Петра Порошенка, а також посилювати їх негативні емоції до Президента Зеленського (які і так зашкалюють).

Безумовно, не майно лідера їх хвилює. Тут інша емоція – "наших б'ють", на "сивочолого Гетьмана" зазіхають.

Крім того, команда Порошенка, зокрема і його адвокати, ще з більшою наполегливістю будуть використовувати тезу про "політичні репресії". І наші міжнародні партнери ще з більшою підозрою будуть дивитися на "справу Порошенка".

Так що ефект цього рішення буде неоднозначним.

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