Порошенку не вигідно, щоб Чаус з'явився в Україні, – Лещенко про викрадення судді-втікача

У Молдові викрали колишнього суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса, який втік з України. Наразі невідомо, хто стоїть за цим. За однією з версій, до викрадення може бути причетний Петро Порошенко.

Таку думку висловив журналіст та колишній нардеп Сергій Лещенко. За його словами, Чаус міг розповісти деталі своєї втечі в Молдову, до якої нібито причетний п'ятий президент України.

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Порошенку не вигідно, щоб Чаус з'явився в Україні. Адже тоді екссуддя даватиме свідчення не стільки про 150 тисяч, а про те, як його вивозили з України,

– розповів він.

На думку Сергія Лещенка, ця історія є найперспективнішим кримінальним провадженням, в якому фігурує Порошенко.

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Він пригадав, що історія вивезення Чауса з України описана на молдавському сайті журналістських розслідувань RISE. Там є тексти судових документів з України. Зокрема ухвала Вищого антикорсуду, де описано, що Чауса вивозили з України за вказівкою керівника особистої охорони Порошенка Юрія Федорова.

Також там фігурують:

агент Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

тодішній депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Грановський.

Сергій Лещенко підкреслив, що все це вказує на високий рівень залученості українських спецслужб. І Чаусу вдалося вилетіти з України за паспортом громадянина Молдови.

Весь цей масштаб вказує, що тільки президент Порошенко міг організувати таку спецоперацію. Він має великий інтерес, щоб Чаус все це не повідомив слідству. Тому що ця справа може стати для Порошенка лебединою піснею,

– вважає журналіст.

У березні 2021 року

в притулку, тож наразі його можуть екстрадувати в Україну.

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