Дрони атакували Дагестан: серія вибухи пролунала поблизу порту в Каспійську

У ніч проти суботи, 19 вересня, Республіку Дагестан у Росії масовано атакували безпілотники. У районі порту Каспійськ пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ і Supernova.

Що відомо про атаку дронів?

За даними очевидців, численні вибухи зафіксували неподалік порту Каспійськ, де розгалужена інфраструктура забезпечує базування кораблів та військових об'єктів Каспійської флотилії Росії.

Дрони зафіксували у Дагестані поблизу порту Каспійськ: дивіться відео

Зазначимо, морська інфраструктура ворога вже неодноразово ставала ціллю для атак, адже морські маршрути важливі для того, щоб Росія могла експортувати енергоносії та обходити західні санкції. Зокрема, місто Каспійськ – стратегічно важливий пункт для російського угруповання, оскільки там базується Каспійська флотилія ВМФ Росії. Місто вже неодноразово зазнавало атак безпілотників через розміщену там військову інфраструктуру та причетність флотилії до обстрілів України.

Місцеві чули характерні звуки дронів поблизу порту Каспійськ: дивіться відео

Зокрема, 10 вересня президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські Сили оборони протягом однієї доби завдали ударів по восьми об'єктах російської інфраструктури, залучених у війні. Операції охопили шість регіонів країни-агресора, серед яких були нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому окрузі та морський торговий порт у Дагестані. Окрім цього, під ударами опинилися об'єкти в Московській, Воронезькій, Астраханській і Брянській областях.

Також раніше з'являлася інформація про вогневе ураження порту Махачкали, який вважається єдиним незамерзаючим глибоководним портом Росії на Каспійському морі, що працює цілорічно.

До слова, напередодні 18 вересня у Росії заявили, що змогли відбити масовану атаку дронів. Так, сили ППО агресора нібито перехопили та знищили 629 БпЛА. Зокрема, дрони збивали над низкою регіонів Росії, окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів. За інформацією місцевої влади, лише на Москву летіло понад 350 ударних дронів.