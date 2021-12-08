У портах України ввели обмеження через сильні зливи

В Україні 8 грудня більшість портів продовжує працювати без змін. Щоправда, у деяких морських воротах діють обмеження.

Їх запровадила Адміністрація морських портів України. Все через погіршення погодних умов в окремих регіонах України.

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Так, заборона передбачає обмеження на вантажні операції із зерновими. Її запровадили у портах:

"Ізмаїл",

"Чорноморськ",

"Одеса",

"Південний".

Там обмежили вантажні операції із зерновими через дощ. Натомість канали ХМК, БДЛК, гирло "Бистре" наразі відкриті та функціонують без змін.

Прогноз погоди на 8 грудня

Погода в Україні у середу, 8 грудня, вражає різноманіттям. Поки західні області посипатиме снігом, на Сході світить сонце, а решту регіонів поливатимуть дощі. Сонячно буде лише на Закарпатті, Донеччині та Луганщині. Хмарно, проте без снігу та дощу, – на Буковині та Волині.

На дорогах – ожеледиця

Синоптики попереджають про ожеледицю, яка буде на дорогах в усіх західних областях, окрім Закарпаття. Також така небезпека чатує на водіїв на Півночі та у частині центральних регіонів.