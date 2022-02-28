На портал "Шукай своїх" надійшло вже понад 2 тисячі повідомлень про "загублених солдатів"

Росія блокує на своїй території платформу українського МВС для росіян, яка спрямована на те, аби росіяни змогли знайти своїх солдатів. Однак за першу добу вже надійшло понад 2 000 звернень.

У Росії вперше сказали, що є жертви у війні. Однак, там втрати називають мінімальними. За останніми підрахунками Міноборони України, кількість вбитих загарбників становить близько 5 300 осіб.

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За словами нардепки від "Слуги народу" Євгенії Кравчук, за першу добу роботи понад 2 тисячі російських жінок звернулися на портал "Шукай своїх", оскільки у їхніх синів та чоловіків просто забрали телефони і з ними немає зв'язку.

Працює гаряча лінія, уже на неї додзвонилися більше 2 тисяч матерів і дружин, які шукають своїх синів та чоловіків,

– заявила Кравчук.

Нардепка наголосила, що родичі бідкаються, бо з солдатами, яких відправили воювати в Україну, вони не мають зв'язку з 24 лютого.

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