Портнов, Вовк і Богдан впливали на звільнення голови Конституційного Суду, – ЗМІ

Журналісти отримали та опрацювали так звані "плівки Вовка" – секретні записи розмов із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва. З них можна припустити, що високопосадовець часів президента-втікача Андрій Портнов, колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан та голова ОАСК Павло Вовк впливали у 2019 році на процес звільнення глави Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

Журналісти з'ясували, що навесні 2019 року Вовк неодноразово спілкувався, ймовірно, з Портновим, який тоді ще перебував за кордоном. Крім того, скандальний глава ОАСК вів розмови й з Богданом – був у штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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Деталі ймовірних розмов Вовка з Портновим

З отриманих записів випливає, що Вовк та його співрозмовники одночасно могли координувати звільнення Шевчука з посади очільника Конституційного Суду та просувати скасування закону про люстрацію. Спершу Вовк рекомендував одному зі співрозмовників не поспішати з рішенням про звільнення голови КСУ, однак згодом змінив свою думку.

Я з тобою згоден, запускай. Вперед, питань нема. Будемо дивитися. Єдине що, звичайно, все-таки відчував, що ми могли б завершити (ймовірно, скасування закону про люстрацію – 24 канал), а зараз вже починається гра така, знаєш, ну, непередбачувана. Х*р його знає: піде в глуху оборону або дійсно здадуться,

– сказав Вовк, ймовірно, Портнову.

Далі він додав, що все розуміє, однак "краще було б, якби його співрозмовник міг приїжджати", мабуть, в Україну.

Через декілька годин після цієї розмови судді КСУ проголосували за звільнення Шевчука з посади голови суду. Він назвав ці дії незаконними та заявив про "конституційний переворот".

Спілкувався Вовк, ймовірно, і з Богданом

Крім того, Вовк міг вести розмови і з ексочільником ОП Андрієм Богданом.

"Андрюха (ймовірно, Портнов – 24 канал) просто хоче, щоб всі йому подзвонили й сказали: "Андрюха, бл*, всі на колінах. Що нам робити?" Ну, я Андрію намагався пояснити, що на відстані не виходить так… А в Андрюхи відчуття, що всі злякалися, всі хочуть с**а просто не знають, як добігти та що зробити", – заявляв глава ОАСК, ймовірно, Богдану.

За декілька днів після розмов Портнов повернувся до України після 5-річного перебування за кордоном.

Горбатюк прокоментував записи

Колишній начальнику управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, який займався справою "плівок Вовка", прослухав наявні у журналістів записи.

Він вважає, що через низку фактів, які були озвучені у розмовах, можна стверджувати, що одним зі співрозмовників глави ОАСК був саме Портнов.

Також Горбатюк припустив, що другим співрозмовником на ім'я Андрій, який є на плівках, міг бути Богдан.

Після цих подій КСУ очолив Олександр Тупицький. У коментарі журналістам він заявив, що Шевчука звільнили законно, він також запевнив, що він не спілкувався з Портновим, Богданом або Вовком щодо цього.

Реакція Портнова та Богдана

Портнов зазначив, що інформація про його вплив на Конституційний Суд не відповідає дійсності. Натомість Богдан відмовився спілкуватися з виданням, а Вовк проігнорував офіційні запити з проханням про коментар.