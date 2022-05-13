Портрет окупанта: хто їде воювати в Україну

Станом на вечір 11 травня група "Інформаційний спротив" зафіксувала імена 2351 російського окупанта, якого публічно поховали або офіційно визнали знищеним у самій Росії. Похорон публічно зафіксовано в 1440 населених пунктах.

Арифметика смерті

Міноборони Росії востаннє "визнавало" втрати ще в березні і озвучило тоді цифру – 1351 убитого.

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Тобто станом на 12 травня в Росії публічно поховали на 1000 солдатів більше, ніж офіційно визнали вбитими на федеральному рівні.

Я підкреслюю слово "публічно" – тому що непублічно поховано у кілька разів більше. Точна кількість ми не знаємо, але по кількох регіонах дані є – співвідношення приблизно 1 до 7: публічно засвічують одного, тихенько прикопують ще 7 (це число може відрізнятися в різних регіонах).

Географія ліквідованих

Коли починаєш вивчати карту поховань в розрізі міст, Росія постає у новому світлі.

Наприклад, станом на 11.05 у Москві публічно поховали 5 знищених окупантів. Стільки ж солдатів публічно поховали у місті Краснокаменськ (Забайкальський край). Відстань від Краснокаменська до Москви автошляхом – 6676 кілометрів. До кордону з Китаєм – 50 кілометрів.

Географія ліквідованих в Україні окупантів / Інфографіка "ІС"

У Краснокаменську мешкає 51 тисяч осіб. Головним підприємством є Пріаргунське виробниче гірничо-хімічне об'єднання (ППГХО) — найбільше у Росії одне з найбільших уранодобувних підприємств у світі.

Чоловіки доживають у Краснокаменську у середньому до 61 року. І помирають здебільшого від онко- та серцево-судинних захворювань. Нагадаю, що пенсійний вік у Росії – 65 років.

Наявність уранових копалень і висока смертність серед чоловіків вважається безглуздим збігом, будь-який зв'язок між цими факторами всіляко заперечується. Також заперечується проблема масового алкоголізму.

З 2014 році Краснокаменськ включений до списку мономіст Російської Федерації з найбільш складним соціально-економічним становищем. Хоча якщо подивитися фото, то в місті як мінімум один район із приблизно 70 пристойними котеджами, новими.

Найвідомішою визначною пам'яткою міста є виправна колонія, де сидів олігарх Михайло Ходорковський.

Важко уявити, чому юнаки йдуть із цього соціального раю до армії, щоб померти за тисячі кілометрів від рідного дому.

Край світу

5 окупантів офіційно поховано і в "місті мародерів" – Рубцовську (Алтайський край). Солдати саме з цього міста прославилися масовим відправленням з Білорусі награбованого в Україні. Чудові відео з ними облетіли весь світ.

Від Рубцовська до Москви вдвічі ближче, ніж від Краснокаменська – лише 3,5 тисячі кілометрів. До кордону з Казахстаном – 40 кілометрів.

Населення – 140 тисяч осіб, зменшується. Місто було центром сільськогосподарського машинобудування, робило трактори, тягачі, навіть елементи бронетехніки (розвилося завдяки евакуації підприємств під час Другої світової, зокрема – з Харкова та Одеси). Потім практично все велике загнулося.

Найбільш стабільна та оплачувана робота – у виправних колоніях. Контрактна армія –пристойний варіант.

Професійні військові з традиційних військових центрів + люди з приблизно таких містечок чи сіл – це і є російська армія в своїй масі.

Шокуючі кадри російських злочинів з Маріуполя – дивіться відео: