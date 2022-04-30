У порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер із російським дизелем

Працівники порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер з російським дизелем. Муніципалітет міста підтримує людей за таку позицію.

Наразі спостерігають, що буде робити танкер під назвою "Sunny Liger". Якщо власник судна вирішить спробувати розвантажитися в порту Амстердама, не факт, що йому дадуть на це "зелене світло".

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Попри це офіційно йому дозволено завантажуватися та розвантажуватися в Нідерландах. Хоча нафтовий танкер повністю завантажений у російському місті, але він плаває під прапором Маршаллових островів. Через це судно не підпадає під європейські санкції.

Як відреагували в Україні

"Нафтовий танкер "Sunny Liger" з російською нафтою увійшов в порт Амстердама. Ми закликаємо уряд Нідерландів вимагати негайного відходу цього судна. Нідерланди, підтримку яких Україна дуже цінує, не повинні стати місцем для брудних російських нафтових схем", – написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Що відомо про санкції проти Росії щодо нафти

Держави-члени Європейського Союзу досі не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.

Проти заборон на імпорт нафти й газу виступали Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину цих ресурсів з Росії.

Зʼявилася інформація, що Німеччина погодилася припинити постачання російської нафти. Це допоможе ЄС запровадити ембарго на постачання сирої нафти з Росії. Цей пункт можуть включити в наступний пакет санкцій.

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