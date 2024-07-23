Удар по порому Росії у порту "Кавказ": у ЗМІ назвали, яке судно могли уразити дрони

Зранку 23 липня у російському порту "Кавказ" пролунали потужні вибухи. Ймовірно, дрони атакували поромне судно "Конро Трейдер".

Варто зауважити, що атаку по порту "Кавказ", а також приліт по поромному судну визнав губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондартьєв. Як наголошують у ЗМІ, такі слова Кондратьєва можуть визнати "дискредитацією збройних сил РФ", за що він може понести покарання.

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У російському порту уразили поромне судно

Оскільки удар по поромному судну визнали представники російської влади, то у ЗМІ припускають, що безпілотники могли уразити "Конро Трейдер". До слова, це вже не перший пошкоджений пором. У травні 2024 року Сили оборони успішно відпрацювали по 2 поромних суднах. Тоді під ударом опинився пором "Авангард", який росіяни вже нібито відремонтували.

Загалом Росія має лише 2 залізничних пороми, які працюють на переправі через Керченську протоку, – "Авангард" та "Конро Трейдер". Оскільки перше судно було на ремонті, то, ймовірно, під час атаки 23 липня було пошкоджено другий пором – "Конро Трейдер".

21 червня у Росії повідомили про ліквідацію наслідків української атаки по порому "Авангард". Як стало відомо, паром отримав пробоїну у машинному відділені та повністю втратив плавучість. Відтак, щоб лише підготувати його до буксирування на Керченський судноремонтний завод, окупанти витратили 3 тижні.

Таким чином, єдиним можливим кандидатом, якщо мова йде про ураження саме залізничного порома, залишається "Конро Трейдер". Водночас не виключено, що ціллю удару став один з п'яти автомобільних поромів: великі "Лаврентій", "Панагія", "Марія" та менші – "Керченський-2", "Ейск",

– зауважили журналісти.

Російські залізничні пороми – більше у галереї

Водночас OSINT-аналітики телеграм-каналу "КіберБорошно" припускають, що під ударом могло опинитися інше судно – "Авангард". Такого висновку експерти дійшли, проаналізувавши супутникові знімки.

Аналітики опублікували також знімки у мережі й пояснили, яке саме судно опинилося під ударом.

Перше зображення наочно демонструє різницю між цими поромами та те, який вони вигляд мають на якісних супутникових знімках у Google Earth Pro і в Sentinel. Головні візуальні відмінності – це довжина (134 метрів – "Авангард", 109 метрів – "Конро Трейдер") та різна колірна гама,

– наголосили аналітики.

Окрім того, вони стверджують, що "Авангард" уже відновив роботу після минулої атаки та саме був у порту "Кавказ" з 21 липня, адже очікував завантаження. Водночас "Конро Трейдер" також був у порту, але вже стояв завантажений та, ймовірно, готувався до відправки.

Супутникові знімки порту "Кавказ" / Фото OSINT-аналітиків телеграм-каналу "КіберБорошно"

"Маючи факт, що "Конро Трейдер" завантажувався приблизно 5 днів, а на знімках 21 липня "Авангард" ще був порожній, є висока імовірність, що 23 липня "Авангард" ще стояв у порту "Кавказ". Також додатковим фактором є те, що "Конро Трейдер" 21 липня вже був завантажений й, імовірно, готувався до відправки. Оскільки з того моменту пройшло кілька днів, є висока ймовірність, що його в порту вже не було. Висновок – найбільш імовірний кандидат на ураження – пором "Авангард"", – резюмували аналітики.