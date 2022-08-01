Про це 24 каналу повідомив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він каже, що це перший важливий крок, якого чекали майже шість місяців, адже весь цей час були заблоковані наші морські порти.

До теми День полегшення для світу, – Кулеба про перше судно з зерном, яке вийшло з Одеси

Марчук зазначив, що до війни ми експортували близько 5 – 6 мільйонів тонн зерна на місяць.

Тому перший корабель на 26 тисяч тонн – це добрий початок і "проба пером", щоб зрозуміти, наскільки ефективно підписана угода в Стамбулі, а наші треті країни гарантують безпеку,

– наголосив експерт.

Він додав, що це також допоможе зрозуміти, як точно наші військові розмінували цей зелений коридор.

"Адже за цим спостерігає весь світ. І якщо завдяки першим суднам, які підуть з України, буде підтверджене питання безпеки та стабільності, то кількість суден буде збільшуватися", – заявив заступник голови всеукраїнської аграрної ради.

На його думку, тоді за кілька місяців Україна зможе наростити показник довоєнного часу.

В сьогоднішніх умовах за допомогою трьох портів в Одеській області можна буде експортувати близько 3,5 – 4 мільйонів тонн зернових на місяць,

– вважає експерт.

Денис Марчук додав, що всі в очікуванні, і це важливо для української економіки. Адже до війни 45% валютної виручки надходило від реалізації аграрної продукції.

На його думку, якщо активно буде йти експорт зерна, ми зможемо вирівняти курс долара щодо гривні. Тому в цьому зацікавлені всі, не лише аграрії.

Денис Марчук про початок експорту зерна з України: відео



До слова, в понеділок, 1 серпня, вперше за понад 5 місяців судно RAZONI, яке рухається під прапором Сьєрра-Леоне, вийшло з порту Одеси. На його борту – 26 тисяч тонн української кукурудзи. Глава ОП Андрій Єрмак вже відреагував на вихід першого судна з продовольством з порту Одеси.

Додамо, що раніше Україна, Туреччина та ООН підписали угоду для експорту українського зерна Чорним морем.