Об этом 24 каналу сообщил заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он говорит, что это первый важный шаг, которого ждали почти шесть месяцев, ведь все это время были заблокированы наши морские порты.

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Марчук отметил, что до войны мы экспортировали около 5-6 миллионов тонн зерна в месяц.

Поэтому первый корабль на 26 тысяч тонн – это хорошее начало и "проба пера", чтобы понять, насколько эффективно подписано соглашение в Стамбуле, а наши третьи страны гарантируют безопасность,

– подчеркнул эксперт.

Он добавил, что это также поможет понять, насколько точно наши военные разминировали этот зеленый коридор.

"Ведь за этим наблюдает весь мир. И если благодаря первым судам, которые пойдут из Украины, будет подтвержден вопрос безопасности и стабильности, то количество судов будет увеличиваться", – заявил заместитель председателя всеукраинского аграрного совета.

По его мнению, тогда через несколько месяцев Украина сможет нарастить показатель довоенного времени.

В сегодняшних условиях с помощью трех портов в Одесской области можно будет экспортировать около 3,5 – 4 миллионов тонн зерновых в месяц,

– считает эксперт.

Денис Марчук добавил, что все в ожидании и это важно для украинской экономики. Ведь до войны 45% денежной выручки поступало от реализации аграрной продукции.

По его мнению, если активно будет идти экспорт зерна, мы сможем выровнять курс доллара по отношению к гривне. Поэтому в этом заинтересованы все, не только аграрии.

Денис Марчук о начале экспорта зерна из Украины: видео



К слову, в понедельник, 1 августа, впервые за более 5 месяцев судно RAZONI, двигающееся под флагом Сьерра-Леоне, вышло из порта Одессы. На его борту – 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Глава ОП Андрей Ермак уже отреагировал на выход первого судна с продовольствием из порта Одессы.

Ранее Украина, Турция и ООН подписали соглашение для экспорта украинского зерна по Черному морю.