Португалія проти візових санкцій для росії: не хочуть "покарання для російського народу"

Португалія відмовилася запроваджувати заборону на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу. Бо це, мовляв, є покаранням для російського народу.

Офіційну позицію Португалії озвучило їхнє міністерство закордонних справ.

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Чому Португалія виступає проти заборони

У міністерстві закордонних справ Португалії наголосили, що метою санкцій проти Москви не має бути покарання російського народу.

Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ,

– мовиться у заяві.

Там додали, що Португалія братиме участь в обговоренні, яке в кінцевому підсумку може відбутися на європейському рівні з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС.

Окрім Португалії, проти заборони видачі туристичних віз всім росіянам вже виступили:

Німеччина,

Греція,

Кіпр.

Які країни підтримали заборону

Уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами – з кількома винятками, а раніше країна припинила видавати громадянам туристичні візи. Візи росіянам також не видають:

Латвія,

Литва,

Польща,

Чехія.

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Тих, хто приїхав до 18 серпня, виганяти з країни не будуть, але при виїзді з Шенгенської зони їх візи анулюються. Винятки роблять для тих, хто до початку дії санкцій поїхав транзитом через Естонію до третьої країни, наприклад, Британії, і хоче тим самим шляхом повернутися додому.

росіяни доволі дивно ставляться до запровадження проти них санкцій. Вони звинувачують в обмеженнях та незручностях не свою владу, а інші країни. І хоча санкції західних партнерів України передбачають обмеження в різних галузях, найважливішим залишається – закриття кордонів.

Про це раніше розповів президент Володимир Зеленський. На його думку, найважливіші санкції – це закрити кордони, тому що окупанти забирають чужу територію. Президент пояснив, що більшість росіян намагаються відхреститися від своєї вини за війну. Вони кажуть, мовляв, "пересічні громадяни не винні".

Але якщо закрити кордони для росіян, то вони будуть змушені тиснути на своє політичне керівництво. Простіше кажучи, саме масовий спротив і незадоволення росіян може зупинити путіна.

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