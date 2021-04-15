У Португалії після смерті українця в аеропорту розформували державний орган

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У Португалії розформували Службу в справах іноземців та кордонів. Причиною стало катування українця Ігоря Гоменюка, від яких він помер.

Джерело:

Observator

Постанова міністерства вже ліквідувала SEF (Службу в справах іноземців та кордонів). Рішення набирає чинності цього тижня.

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Розформували державне відомство

Замість цього органу повноваження передадуть новоутвореній Службі у справі іноземців і їхнього притулку. Відомство стане центральним органом, яке ієрархічно структуризують.

Повноваження колишнього SEF щодо контролю і охорони кордонів перейдуть до Національної республіканської гвардії, поліції громадської безпеки та судової поліції.

Реструктуризацію SEF уряд запровадив після смерті українця Ігоря Гоменюка в березні 2020 року. Цей випадок став резонансним у країні. Тамтешнього міністра МВС навіть хотіли відправити у відставку.

До речі. На початку грудня 2020 року глава Служби у справах іноземців та кордонів Португалії Кріштіна Гатоеш подала у відставку. Втім, у відомстві тоді не пов'язали її відставку з трагедією. Водночас один з депутатів від опозиційної партії PSD Рікардо Лейте зазначив, що це сталося саме через катування українця.

Що відомо про смерть українця у Португалії

  • Ігоря Гоменюка затримали за спробу в'їзду у Португалію без візи.
  • У кімнаті без камер чоловіка побили троє працівників міграційної служби.
  • В ізоляторі Ігор Гоменюк помер. Спершу повідомили, що причиною став серцевий напад.
  • Однак після розтину виявилося, що усе тіло Ігоря було вкрите побоями.
  • В Ігоря лишилася дружина і двоє дітей.
  • 2 лютого відбулося перше судове засідання у справі про вбивство українця Ігоря Гоменюка. Троє обвинувачених заперечили свою причетність до злочину.
  • Португалія зголосилася виплатити відшкодування сім’ї українця, якого вбили в аеропорту Лісабона