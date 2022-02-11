Поруч з Барбадосом та Уругваєм: ЄС може внести Росію до списку "сірих" юрисдикцій

Європейський союз розглядає можливість внести Росію у "сірий" список податкових юрисдикцій. У також випадку Москва опиниться поруч з Барбадосом, Коста-Рикою та Уругваєм.

Нова версія "сірого" списку має бути затверджена міністрами країн Євросоюзу 24 лютого.

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Як відомо, Євросоюз веде 2 списки підозрілих податкових юрисдикцій: так звані чорний та сірий. У перший входять країни, які не співпрацюють з податкових питань. Його створили на підставі 4-ї директиви ЄС проти відмивання грошей.

Держави і території з "чорного" списку офшорів піддаються більш суворому контролю за операціями з Євросоюзом. Юрисдикції, що потрапили до цього списку, можуть бути виключені з нього, якщо зобов'язуються провести реформи і змінити правила, що сприяють ухиленню від сплати податків.

Що таке "сірий" список ЄС і які країни у ньому опинилися

У "сірий" список вносяться країни, які "вважаються співпрацюючими з податкових питань за умови успішного виконання ними взятих на себе зобов'язань".

Зараз в "сірий" список входять наступні юрисдикції:

Ангілья,

Барбадос,

Ботсвана,

Коста-Рика,

Домініка,

Гонконг,

Ямайка,

Йорданія,

Малайзія,

Північна Македонія,

Катар,

Сейшельські острови,

Таїланд,

Туреччина і Уругвай.

На думку Брюсселя, вони ще не повністю дотримуються міжнародних податкових стандартів, але взяли на себе достатні зобов'язання щодо їх впровадження. Разом з Росією список можуть поповнити Ізраїль, Бермуди і Британські Віргінські острови.

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