Нова система штрафів поліції дозволяє відшукати там чимало порушень правил дорожнього руху українськими чиновниками та нардепами. Як виявилось, вони неохоче платять штрафи за перевищення швидкості.

Розслідування провели журналісти з Bihus.info. Туди потрапили як нардепи з нинішнього парламенту, так і чиновник з Офісу Президента.

Радимо ознайомитись Якими будуть нові штрафи за порушення ПДР для водіїв у 2020 році

Хто з депутатів та чиновників перевищує швидкість

Скандальний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський часто порушує правила дорожнього руху . Його яскраво-зелений Mercedes G55 AMG встиг двічі порушити правила, а на Toyota Land Cruiser він порушив дев'ять разів. Згідно з даними поліцейського реєстру, Дубінський сплатив лише один штраф.

. Його яскраво-зелений Mercedes G55 AMG встиг двічі порушити правила, а на Toyota Land Cruiser він порушив дев'ять разів. Згідно з даними поліцейського реєстру, Дубінський сплатив лише один штраф. Нардепа та члена групи "Партія "За майбутнє" Антона Яценка в ЗМІ називають "дорожнім убивцею" та кажуть, що в його біографії вже було смертельне ДТП, участь в якому сам політик спростовує. Яценко порушив ПДР 60 разів від початку встановлення камер, тобто, за 50 днів.

та кажуть, що в його біографії вже було смертельне ДТП, участь в якому сам політик спростовує. Яценко порушив ПДР 60 разів від початку встановлення камер, тобто, за 50 днів. Також перевищує швидкість і перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов. Протягом двох перших тижнів роботи камер чиновник порушив п'ять разів, проте усі свої штрафи він сплатив.

Згідно з поліцейським реєстром, Яценко не оплатив жодного штрафу.

Журналісти наводять декілька прикладів:

24 червня – 148 кілометрів на годину (при 50 дозволених),

10 червня – 151 кілометрів на годину,

11 червня – 169 кілометрів на годину. Тобто, перевищення швидкості в понад три рази.

Дивіться відеосюжет про перевищення швидкості депутатами:

Що відомо про камери автофіксації порушень ПДР

На Київщині вже понад місяць працюють камери автофіксації порушень. За місяць роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР винесли 398 тисяч 410 постанов про адмінправопорушення.

Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшли 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень.

Частина цих грошей піде на оплату послуг з доставки повідомлень Укрпоштою та на оплату друку постанов і правопорушень ЦПК "Україна".

Гроші, що залишилися будуть зараховані в бюджет і спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.

Документи по тих водіях, які не сплатять штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, передадуть у державну виконавчу службу для стягнення, відповідно до закону.



Камери фіксації порушень на Київщині / Інфографіка 24 каналу