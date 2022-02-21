Порушення міжнародного права, – Джонсон про "визнання" бойовиків на Донбасі

Прем'єр-міністр Борис Джонсон відреагував на "визнання" Росією бойовиків на Донбасі. Він наголосив, що це порушення міжнародного права.

Джонсон заявив, що рішення Росії фактично означає відмову від мінських домовленостей. На його думку, це зловісний знак.

Важливо Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу

Це явне порушення міжнародного права. Це кричуще порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Це відмова від мінського процесу та Мінських угод,

– наголосив Джонсон.

Чи будуть сильніші санкції

Джонсона запитали, чи не час Заходу застосувати обіцяні санкції. Прем'єр сказав, що треба почекати, як будуть розгортатися подальші події.

Раніше політик говорив, що вони будуть задіяні, як тільки почнеться російський наступ. Однак вже очевидно, що слід почати створювати максимально можливий тиск, бо зараз важко уявити, як покращити цю ситуацію.

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