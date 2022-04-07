Порушення санкцій: в Естонії затримали керівників пропагандистського Sputnik
7 квітня 2022 , 09:37Читать новость на русском
Джерело:Delfi
Естонські правоохоронці затримали керівників місцевого порталу Sputnik Meedia. Їх підозрюють у порушенні міжнародних санкцій.
Припускають, що затримані через портал Sputnik Meedia створили для особи, що перебуває під санкціями, доступ до фінансового ресурсу – понад 350 000 євро.
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Гроші йшли з Росії
Гроші для підсанкційної особи надійшли від Росії. Крім цього, підозрювані продовжували підтримувати роботу порталу і після санкцій, запроваджених ЄС.
Порушили кримінальну справу
Держпрокурор Тааві Перн пояснив, що кримінальну справу порушили у зв'язку із підозрою у фінансових зв'язках, заборонених міжнародними санкціями.
У провадженні не дають оцінки вмісту, опублікованому на порталі.
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