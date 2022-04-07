Порушення санкцій: в Естонії затримали керівників пропагандистського Sputnik

Естонські правоохоронці затримали керівників місцевого порталу Sputnik Meedia. Їх підозрюють у порушенні міжнародних санкцій.

Припускають, що затримані через портал Sputnik Meedia створили для особи, що перебуває під санкціями, доступ до фінансового ресурсу – понад 350 000 євро.

До речі В Італії підпалили віллу російського пропагандиста Соловйова

Гроші йшли з Росії

Гроші для підсанкційної особи надійшли від Росії. Крім цього, підозрювані продовжували підтримувати роботу порталу і після санкцій, запроваджених ЄС.

Порушили кримінальну справу

Держпрокурор Тааві Перн пояснив, що кримінальну справу порушили у зв'язку із підозрою у фінансових зв'язках, заборонених міжнародними санкціями.

У провадженні не дають оцінки вмісту, опублікованому на порталі.

Може зацікавити – як змінилася пропаганда у Росії за період війни: коментар Лещенка