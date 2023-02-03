Поряд з ним почувався в абсолютній безпеці: 10-річний художник розповів про зустріч із Залужним

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з юним художником Максимом Бровченком з розладом аутичного спектру, який збирає на потреби армії десятки тисяч гривень, продаючи власні картини.

Залужний передав хлопцю подарунки від себе та від військових, а Максим подарував Головнокомандувачу одну зі своїх картин. Про це повідомляється на персональній сторінці Максима у Facebook "Космо-Макс".

Цікаво Фантастична історія: Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію, – NYT

Зустріч із Залужним і подарунки від головнокомандувача

"Сьогодні в мене була зустріч з чудовою людиною! Поряд я почувався в абсолютній безпеці та відчував захист! Головнокомандувач! Моя віра в Перемогу зміцнилась і я зрозумів, що означає вирости та стати чоловіком. Це бути таким же міцним, сильним, сміливим, справедливим як Він! Те, що я бачив і відчував, – це точна впевненість в майбутнє для України! Воно в нас є!" – поділився враженнями Максим Бровченко.

Він також розповів про подарунки від головнокомандувача.

"Я подарував Валерію Федоровичу картину, на якій намалював наших військових, що збивають орківські ракети та передав листи від моїх друзів Сергія і Крістіни. Вони, як і я, хочуть повернутися до дому. Ми знаємо, що так буде! В мене тепер є крутезна картина з портретами, частина дула збитого орківського танку, медальйон, супер чашка та полотно з автографом. Переможемо! Слава Україні і смерть ворогам!" – написав Максим.

Що відомо про 10-річного художника Максима

10-річний Максим Бровченко – з Бердянська, на початку війни він змушеним був евакуюватися разом з мамою з тимчасово окупованого міста.

У хлопця розлад аутичного спектру, проте його картини на космічну тематику вражають фахівців, через що Максима – називають "українським Пікассо".

З початку війни Максим продає свої картини та передає гроші на потреби ЗСУ. Він вже заробив для військових десятки тисяч гривень і навіть отримав нагороду від президента за допомогу ЗСУ.