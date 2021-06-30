Посадили на лаву запасних, – російський політик Гудков про Медведєва

Позиція Дмитра Медведєва у російській політиці змінилася, його не взяли на вибори в Держдуму. Проте для Володимира Путіна він досі залишається надійним партнером.

Про це в ефірі програми "Що це було" розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков. Політик зустрічався з ним ще до того, як став депутатом – у 2011 році.

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"Його (Медведєва – 24 канал) посадили на виріст, на лаву запасних. Очевидно, що Путін йому довіряє, він, звичайно, звільнив президентське крісло. Все, це найнадійніший його партнер", – сказав Дмитро Гудков.

Водночас опозиціонер зазначив, що наразі важко передбачити, що саме чекає на Медведєва у російській політиці надалі.

Хто може бути наступником Путіна

На з'їзді партії "Единая Россия" затвердили список кандидатів на виборах до Держдуми у вересні 2021 року. Першу п'ятірку представив Путін, як виявилось, Дмитра Медведєва в ній нема.

"Наступник Путіна – Путін. Ймовірніше за все, буде певний розкол еліт, коли Путіна м'яко посунуть. Я вірю в такий варіант", – сказав Гудков.

У відповідь на запитання про те, чи може виникнути так званий бунт серед російських еліт, опозиціонер пояснив, що через дії Кремля такий розвиток подій можливий.

Все, що там відбувається – ненормально. Це розуміють всі, не тільки громадяни України, а й росіяни, російська еліта. Як можна жити і весь час від виступів Путіна очікувати чогось поганого? Коли було послання президента, всі чекали, чи не оголосить він війну з Україною,

– розповів Дмитро Гудков.

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