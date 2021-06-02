Посадка літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції спецслужб Росії, – Данілов

До операції з примусової посадки літака Ryanair у Білорусі можуть бути причетними спецслужби Росії. Так вважає секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Про це він сказав під час візиту до Литви 1 червня. На думку Данілова, постійні провокації росіян не можна не помічати.

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"Російський слід" у примусовій посадці літака Ryanair у Мінську

"Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу", – сказав Олексій Данілов, коментуючи інцидент із літаком Ryanair, який примусово посадили у Мінську, і з якого білоруси забрали Романа Протасевича.

Захоплення літака Ryanair у Білорусі "має всі ознаки операції російських спецслужб", – мовиться у повідомленні РНБО.

Данілов також наголосив: "Вони (російські спецслужби – 24 канал) здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати – вони будуть рухатися далі".

Коротко про скандал із літаком Ryanair

23 травня режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка примусово посадив літак Ryanair у Мінську, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Про ймовірну причетність Росії вже заявляли у Великій Британії та Німеччині. Водночас у США доказів такої причетності наразі не бачать.

Секретар РНБО України серед іншого закликав країни Балтії спільно допомогти "становленню демократичної Білорусі", адже саме "ми – форпост і захист усієї Європи" проти гібридної війни, яку веде путінська Росія.

Важлива заява Атака на літак МАУ в Ірані була терактом, – Данілов