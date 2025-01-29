Заступник директора Департаменту КМДА безпідставно оформив ІІ групу інвалідності

Столичний посадовець підробив документи, аби отримати ІІ групи інвалідності. Після висновку лікаря про відсутність хвороб чоловік пішов на злочин і вніс до довідок потрібну йому інформацію про проблеми із серцем.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. На підробці документів викрили першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Олександра Яструбенка.

Дивіться також Очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу попередили про майбутнє звільнення поштою

Топпосадовець КМДА підробив собі довідки про стан здоров'я

Слідство встановило, що Яструбенко у 2022 році звернувся до лікарів, аби пройти обстеження та надалі отримати необхідну йому групу інвалідності. Натомість лікар не наважився написати у довідці висновок про хворобу та зазначив, що чоловік не має проблем зі здоров'ям.

Через це перший заступник глави Департаменту підробив медичний висновок, маючи реквізити справжньої довідки.

Наступного року Олександр Яструбенко знову пішов на медичний огляд та отримав висновок – "здоровий". Ситуація повторилася. Посадовець вписав у медичний бланк необхідний йому діагноз.

Яструбенко подав ці документи до спеціалізованої кардіологічної МСЕК та отримав ІІ групу інвалідності до липня 2025 року. Неправомірні дії працівника КМДА викрила Київська міська прокуратура. Як наслідок, Олександрові Яструбенку повідомлено про підозру в підробці та використанні фейкових медичних документів. Триває слідство.

МСЕК більше не існує

Після низки скандалів про підроблення документів про інвалідність через МСЕК, в Україні було вирішено ліквідувати комісії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 30 грудня. Ухвалювати рішення про надання інвалідності тепер має право інша лікарська комісія.

Очікується, що нововведення зменшить випадки корупції та неправомірного отримання груп інвалідності.