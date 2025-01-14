Експосадовець Міноборони зі спільниками нажився на бракованій зброї: держбюджет зазнав збитків

Колишній директор одного з департаментів Міністерства оборони України та двоє керівників державного підприємства підозрюються в поставці бракованих кулеметів до бойових підрозділів. ДБР повідомило фігурантам справи про підозру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань. Посадовці передали війську 200 дешевих аналогів зброї, які були непридатні для використання.

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Неякісні кулемети купили за державні кошти

За інформацією ДБР, чоловік, який керував департаментом Міноборони, та двоє його спільників з державних підприємств провернули обрудку під час закупівлі зброї для ЗСУ.

У 2022 році вони за кошти держави мали купити та передати армії 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість фігуранти поставили лише половину від зазначеної кількості зброї, що не мала жодного маркування та відповідної технічної документації. Це наражало бійців ЗСУ на небезпеку, адже такі кулемети не могли вести безперервну стрільбу та виходила з ладу вже після першого використання.

Чоловіки таким чином завдали збитків державному бюджету на понад 193 мільйонів гривень.

Організаторам обрудки повідомили про підозру

Колишньому керівнику одного із департаментів Міноборони та двом очільникам держпідприємства повідомили про підозрюють у вчиненні трьох кримінальних правопорушень, серед яких привласнення та розтрата майна, перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що правоохоронці наразі вирішують питання щодо обрання чоловікам запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області командир військової частини, ймовірно, закупляв неякісний одяг для військових. Встановлено, що він співпрацював з директором приватного підприємтсва. Таким чином командир нажився на підлеглих та недоцільно використав 140 мільйонів гривень.