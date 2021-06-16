Двоє посадовців ЗСУ та колишній посадовець Держенергонагляду підуть під суд. Слідство встановило, що вони взяли мільйон гривень відкату за укладання угоди на закупівлю медичних масок для військових.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері вже скерувала до суду відповідний обвинувальний акт. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Скандал із закупівлею масок для ЗСУ

Як посадовці намагалися заробити на медичних масках для військових

Слідство встановило, що двоє посадовців Збройних сил України й залучена ними цивільна особа організували злочинну схему отримання незаконного прибутку.

Зокрема, вони взяли 500 тисяч гривень відкату у підприємця, а за ці гроші сприяли укладенню Міноборони договору з "потрібною" фірмою на закупівлю 1,25 мільйона медичних масок для військових на суму у понад 8,1 мільйона гривень.

на закупівлю 1,25 мільйона медичних масок для військових на суму у понад 8,1 мільйона гривень. Ба більше, товар прийняли в армії без належних документів. Ще 498 тисяч гривень отримали від того ж підприємця інші дві особи – за вплив на рішення командуванням медичних сил ЗСУ.

Кого підозрюють у злочині

В одержанні неправомірної вигоди з угоди про закупівлю медичних масок для армії підозрюють:

Начальника управління медичного постачання командування медичних сил ЗСУ.

Командира медичної роти однієї з бригад ЗСУ.

Колишнього посадовця Державної інспекції енергетичного нагляду.

Підозрюваних затримали, їх судитимуть. У разі визнання судом провини загрожує затриманим від 5 до 10 років в'язниці.



Частину суми у підозрюваних вилучили під час обшуків / Фото ДБР