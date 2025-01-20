Збитків на десятки мільйонів: посадовців ЗСУ підозрюють у закупівлях за завищеними цінами

Посадовці ЗСУ та колишній приватний підприємець завдали державі збитків на понад 83 мільйони гривень під час закупівлі запчастин для бронетехніки. Їм повідомлено про підозри.

Викрили цю оборудку за сприяння Міністерства оборони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Через оборудку держава втратила 83 мільйони гривень

Працівники ДБР вручили підозру начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства.

У 2022 році підприємець, не маючи відповідного досвіду, запропонував комерційну пропозицію з постачання необхідних запчастин, але при цьому навмисно завищив ціни.

Посадовці управління, які відповідали за закупівлю, знали про наявність інших постачальників. Проте не здійснили відповідних перевірок пропозиції підприємства та цін на ринку, формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем,

– пише ДБР.

Згодом було підписано два контракти на суму понад 171 мільйон гривень на постачання запчастин за завищеними цінами. Загалом через таку оборудку держава втратила понад 83 мільйони гривень.

Наразі посадовців Сил логістики підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану, за попередньою змовою. Експідприємця – у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

Усім трьом загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

За їхнім місцем проживання уже пройшли обшуки. Наразі готується рішення про взяття їх під варту.

"Слідство триває, досліджуються факти легалізації директором підприємства грошей, отриманих за запчастини", – додали у ДБР.