Посадовців Одеського морського порту викрили в корупції: оформлювали "документи" морякам

Правоохоронці викрили на корупції посадовців Одеського морського порту. Зловмисники оформляли необхідні документи морякам, які хотіли уникнути мобілізації.

Як встановило слідство, моряки, які перебували за кордоном у рейсах, через своїх агентів, звертались до посадовців управління капітана Одеського морського порту, аби отримати чи продовжити відповідні документи.

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Надалі посадовці, всупереч нормативним актам, без фактичної присутності осіб, вносили до офіційних документів фіктивні відомості та самостійно підготовлювали особисті справи моряків. Після проведення усіх процедур, передавали оформлені й підписані посвідчення агентам, а ті вже пересилали їх морякам за кордон,

– йдеться в повідомленні.

За послугу корупціонери отримували від 1000 до 3000 доларів винагороди. За такою схемою лише за лютий — травень 2022 року було видано понад 100 посвідчень особам, які перебували за кордоном.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях управління капітана Одеського морського порту, суб'єктів господарювання й за місцем мешкання фігурантів. Вилучили документацію, особові справи моряків, яким видавали посвідчення, печатки, "чорнові" записи та гроші.

Після того, як проведуть процесуальні заходи, вирішуватимуть питання про повідомлення підозр причетним до корупційної схеми осіб.

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