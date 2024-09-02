Мама посадовця Полтавського обласного ТЦК купила квартиру за майже 2 мільйони гривень

У матері заступника начальника обласного ТЦК виявили дороговартісну квартиру у Полтаві. САП звернувся до ВАКС із запитом про конфіскацію.

На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що мати посадовця у 2023 році придбала 3-кімнатну квартиру у центральній частині міста Полтави. Про це розповіла прессекретар антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

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Мама з сумнівними мільйонами

Відомо, що вартість помешкання становить понад 1,9 мільйона гривень. Водночас жінка не мала достатніх законних доходів для придбання.

Також вдалося з'ясувати, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини.

САП заявила позов до ВАКС про визнання необгрунтованими активи працівника ТЦК та про конфіскацію з нього у дохід держави 1,9 мільйона гривень.

До слова, нещодавно СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині, які "заробили" на ухилянтах понад 1 мільйон доларів.