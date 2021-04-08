На посаду міністра енергетики розглядають 5 кандидатів, – ЗМІ назвали їх

У ЗМІ з'явилась інформація, що нібито виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву на звільнення. Вже навіть припустили, хто тепер може претендувати на посаду очільника міністерства.

Серед потенційних кандидатів є 5 людей, про яких видання розповідає з посиланням на джерела. Цікаво, що більшість з цих осіб претендували на посаду ще у 2020 році.

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Кандидати на посаду міністра

• Ольга Бєлькова

Перша ймовірна претендентка – екснардепка. Вона була заступницею голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.



Ольга Бєлькова може претендувати на посаду міністра / Фото truman

Відомо, що з червня 2020 року Бєлькова очолює міжнародний напрямок компанії "Оператор ГТС України". Вона відмовилася коментувати ймовірне бажання стати міністром.

• Андрій Фаворов

Друга особа, яка може претендувати – Андрій Фаворов. Він очолював газовий бізнес НАК "Нафтогаз України" майже 2 роки – з кінця 2018 року по квітень 2020 року.



Другий ймовірний кандидат – Андрій Фаворов / Фото biz.censor

Саме Фаворов фактично замінив у компанії Юрія Вітренка. Його у травні 2020 року звільнили через скорочення. Фаворов теж не захотів коментувати інформацію.

• Максии Немчинов

Претендент, який також може позмагатись за посаду – Максим Немчинов. Наразі він працює заступником міністра енергетики та відповідає за нафтогазовий напрямок.



Третій кандидат – Максим Немчинов / Фото oilpoint

• Юрій Гнатюк

Гнатюк очолює державне підприємство "Енергоринок".

До слова, і Немчинов, і Гнатюк сказали, що їм не пропонувати очолити відомство. Ба більше, такої розмови взагалі не було. Однак вони запевнили, що відкриті до такого діалогу.



Гнатюка розглядають як кандидата на посаду міністра енергетики / Фото reform.energy

• Олег Семінський

Ще одним кандидатом може бути народний депутат зі "Слуги народу" та заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ Олег Семінський.

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Семінський відмовився коментувати цю тему.



Олег Семінський – п'ятий ймовірний кандидат / Фото lb.ua

Ймовірна відставка Вітренка: коротко