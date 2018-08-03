Посеред ночі масштабна аварія сталася у Києві

Уночі проти 3 серпня у Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю одразу 4 автомобілів. Спершу зіткнулися Chery Amulet, Skoda і ВАЗ, а згодом, не помітивши аварії, до них приєднався ще й Chevrolet.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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"Cпочатку зіткнулися Amulet, Skoda і ВАЗ. Через 5 хвилин, водій Chevrolet не помітивши аварії, на повному ходу "припечатав" ВАЗ у Amulet і зупинився через 150 метрів", – зазпанчають журналісти.

За їхніми словами, дивом обійшлося без потерпілих.

На місці працювали патрульна поліція та медики.

Додамо, що внаслідок ДТП, попри нічний час, на проспекті Перемоги утворився затор.

"Видимість на цій ділянці є дуже поганою, а освітлення – слабким", – підкреслюється у дописі.

Нагадаємо, 1 серпня в Оболонському районі Києва на одному з перехресть зіткнулися два легкових автомобілі BMW і Opel. У результаті Обох водіїв госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.