04:45
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 17°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, 2 серпня
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, 2 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Посеред ночі масштабна аварія сталася у Києві

39

Уночі проти 3 серпня у Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю одразу 4 автомобілів. Спершу зіткнулися Chery Amulet, Skoda і ВАЗ, а згодом, не помітивши аварії, до них приєднався ще й Chevrolet.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: У Білорусі перекинувся туристичний автобус з українцями: фото

"Cпочатку зіткнулися Amulet, Skoda і ВАЗ. Через 5 хвилин, водій Chevrolet не помітивши аварії, на повному ходу "припечатав" ВАЗ у Amulet і зупинився через 150 метрів", – зазпанчають журналісти.

За їхніми словами, дивом обійшлося без потерпілих.

На місці працювали патрульна поліція та медики.

Додамо, що внаслідок ДТП, попри нічний час, на проспекті Перемоги утворився затор.

"Видимість на цій ділянці є дуже поганою, а освітлення – слабким", – підкреслюється у дописі.

Нагадаємо, 1 серпня в Оболонському районі Києва на одному з перехресть зіткнулися два легкових автомобілі BMW і Opel. У результаті Обох водіїв госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.

Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Фотоновини Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
У Луцьку так і не проголосували за відставку голови облради
 25 січня 2014 , 19:43
Топ-5 аргументів, чому збірна України переможе Фінляндію
 12 листопада 2016 , 13:00
Мілан оголосив про трансфер суперзірки Ювентуса
 14 липня 2017 , 22:13
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук