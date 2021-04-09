Це посередники, – Нефьодов про контрабандистів зі санкційного списку від РНБО

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Максим Нефьодов переконаний, що майже всі контрабандисти, які потрапили під санкції від РНБО, є лише посередниками на ринку. Майже всі люди зі списку – це так звані "карго-оператори".

Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

За словами ексочільника Державної митної служби України Нефьодова, "великим" гравцям навіть нема сенсу з ними співпрацювати, адже можна діяти за своїми схемами – через підставні фірми та зв'язки з правоохоронцями.

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Майже всі перераховані особистості у цьому переліку (санкційному – 24 канал) – це частина представників так званих "карго-операторів". Це посередники на ринку контрабанди,
– зауважив Нефьодов.

Маленьким гравцям діяти через власні схеми не є вигідно. Саме тому на українських ринках діють люди "із записничками".

Вони збирають замовлення та передають їх "карго-операторам". Ті своєю чергою доставляють потрібний товар. Найчастіше – з Китаю або Туреччини. Левову частку таких замовлень оплачують готівкою.

Нефьодов наголосив, що контрабандисти, які потрапили під санкції, – це представники одного каналу. Водночас існують десятки каналів контрабанди. Зокрема, вони маскуються за благодійністю.

Хто потрапив під санкції

  • Іван Бокало (зареєстрований у Львові);
  • Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області);
  • Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області);
  • Олександр Єрімічук (Чернівці);
  • Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області);
  • Вадим Альперін (Одеса);
  • Олександр Чудаков (Одеса);
  • Віктор Шерман (Одеса);
  • Олександр Кравченко (Одеса);
  • Володимир Дідух (Львів).
Зауважте! Ще 4 квітня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти контрабандистів. За словами президента, " це перша десятка, але точно не остання".