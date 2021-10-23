Пощади не буде, – Венедіктова попередила продавців підроблених COVID-сертифікатів

В Україні паралельно зі збільшенням кількості хворих на коронавірус та жертвами недуги набирає обертів і торгівля підробленими сертифікатами про вакцинацію. Генпрокурорка Ірина Венедіктова назвала продавців фейкових COVID-документів негідниками, які торгують людськими життями.

Очільниця Офісу генпрокурора заявила, що вже взяла цю ситуацію на особистий контроль і донесла цю позицію всім прокурорам.

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Підроблені COVID-сертифікати – гра в рулетку

Підроблені сертифікати про вакцинацію, за словами Венедіктової, нерідко перетворюються на свідоцтва про смерть. Попри це, знаходяться і ті, хто цю "криваву макулатуру" із задоволенням купують, подорожують світом, хворіють і, звісно, заражають дітей і людей похилого віку.

Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів – відповідаємо "взаємністю", так би мовити,

– наголосила Ірина Венедіктова.

Як підкреслила генпрокурорка, фейкові сертифікати – гра в рулетку з повним барабаном. Венедіктова констатувала, що динаміка заражень і смертності від ковіду б'є антирекорди. Тим часом продовжує рости і статистика злочинного підроблення:

результатів ПЛР-тестів,

довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів,

внесення недостовірних даних до електронних баз.

Скількох людей вже покарали

Днями в екснардепки Надії Савченко та її сестри Віри в аеропорту "Бориспіль" виявили фальшиві сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. З ними жінки намагалися потрапити в Україну. Про інцидент стало відомо 22 жовтня.

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Генпрокурорка розповіла, що у 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів та документів про вакцинацію:

104 особам повідомили про підозру,

88 обвинувальних актів направили до суду.

Серед фігурантів: різноманітні шахраї, медики, представники лабораторій, аптек, турфірм тощо.

Я звертаюся до тих, хто так чи інакше причетний до "індустрії" і прошу зупинитися, одуматися і все ще раз зважити. Вас знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності. Я обіцяю,

– запевнила Венедіктова.

Вона додала, що стимулювання вакцинації – не посягання на права людини, а турбота про здоров'я і безпеку нації. Згідно зі статистикою ВООЗ, нині вакцинація дозволяє запобігти 2 – 3 мільйонам смертей у світі щороку, а якщо охоплення щепленнями збільшиться, врятувати можна буде ще 1,5 мільйона людей.

"Віспа, поліомієліт, дифтерія, правець – страшні хвороби, які вдалося перемогти лише завдяки щепленням. Вакцини – доступні, здоров'я – безцінне. Вакцинуйтеся – потурбуйтеся про себе та оточуючих!", –підсумувала генпрокурорка.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Минулої доби, 22 жовтня, в Україні зафіксували рекордну добову захворюваність на коронавірус – інфікувались 23,7 тисячі людей. Найбільшою є також кількість смертей серед COVID-пацієнтів – 614. До лікарень госпіталізували понад 5 тисяч людей з вираженими симптомами коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що захворюваність подвоюється кожні 2 – 3 тижні. За словами міністра, у медичних закладах у 5 – 6 разів більше споживають кисень, ніж споживали раніше.

Убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу, його наслідків і смерті можна завдяки вакцинації. Крім того, Віктор Ляшко вважає, що коронавірус може не зникнути ніколи, але з ним можна навчитись жити, зокрема захистити себе шляхом імунізації.