Поширюють дезінформацію: ІПСО Росії створюють фейкові сторінки українських підрозділів

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про спроби роботи ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. Окупанти намагаються підірвати бойовий дух українців, створюючи фейкові акаунти наших підрозділів та публікуючи дезінформацію.

Відомство повідомило, що росіяни почали створювати фейкові сторінки українських бойових частин. Інформація на таких сторінках ведеться українською мовою.

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Повний текст повідомлення:

УВАГА! Спроба роботи ІПСО РФ.

Російські окупанти почали створення фейкових сторінок наших бойових частин. Наприклад 93-ї омбр, 81-ї і т.і. Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба). Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.і.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом).

НЕ ВІРТЕ. ЦЕ ФЕЙКИ. БУДЬМО УВАЖНІ.

Закликаємо масово скаржитися в адміністрацію на неправдивий контент та мову ворожнечі і НЕ ВІРИТИ РОСІЙСЬКИМ ВБИВЦЯМ.

Разом переможемо! #stoprussia

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