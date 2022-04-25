Поширюють фейки та дезінформацію: РНБО викрила ще один ворожий телеграм-канал

25 квітня 2022 , 13:43
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Джерело:

ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО викрив черговий пропагандистський телеграм-канал. На сторінці поширюють неправдиву інформацію.

Мовиться про телеграм "Сплетница". Тут постійно публікують фейки про політичну ситуацію в Україні та війну.

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Тут активно поширюються фейки та дезінформація, підтримується російська пропагандистська риторика. Інформація подається під виглядом унікальної, "інсайдерської", але, звісно, вона такою не є,
– мовиться в повідомленні.

Зокрема, "Сплетница" поширює таку брехню:

  • "гуманітарну та військову допомогу в Україні розкрадають, а влада некомпетентна";
  • "Україну продали США";
  • "Маріуполь здали";
  • "Україна не має зброї та техніки".

Відомо, що раніше пропагандистський телеграм-канал поширював фейки про коронавірус.

 
Про що пишуть у телеграм-каналі / Фото ЦПД

Брехню телеграму "Сплетница" активно поширюють проросійський пропагандист Анатолій Шарій та його дружина Ольга.


Хто поширює дописи телеграм-каналу / Фото ЦПД

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Автор: Марта Кушка