Пошкоджені дороги та будинки: на Перу обрушився потужний землетрус

На півночі Перу 28 листопада стався потужний землетрус, магнітудою 7,5. Підземні поштовхи були достатньо потужними і спричинили чимало руйнувань.

Епіцентр землетрусу був розташований на глибині 112 кілометрів, що зазвичай знижує ймовірність пошкоджень і жертв.

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Поштовхи відчувалися майже за 800 кілометрів від столиці Ліми, де деякі люди в тривозі вибігли зі своїх будинків. Тремор відчувався також в деяких частинах Колумбії та Бразилії.

Наслідки землетрусу

Найбільші підземні поштовхи відчували мешканці Амазонки. Саме у цьому регіоні і були пошкоджені деякі будівлі та завалені дороги. Також землетрус зруйнував частину церкви ХVІ століття в районі Ла-Халка.

Також каміння, яке впало на кілька автомагістралей в регіонах Амазонас і Кахамарка, заблокувало рух транспорту на декілька годин. Частково була пошкоджена церква в муніципалітеті Лоха в сусідньому Еквадорі.

Внаслідок стихійного лиха легкі травми отримали 3 людини.

Зауважимо, що останній потужний землетрус у Перу відбувся у жовтні 2021 року. Його магнітуда становила 5,7. Крім того, підземні поштовхи меншої сили сколихнули інші регіони країни.



Землетрус наробив лиха у Перу / Фото AFP