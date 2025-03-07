Руйнівні удари: Росія пошкодила вже шостий енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Армія Росії завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Так, ворог пошкодив уже шостий енергооб'єкт ДТЕК в регіоні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

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Ворог знову пошкодив енергооб'єкт ДТЕК

Вже четверту ніч поспіль російські війська завдають руйнівних ударів по енергетичних об'єктах ДТЕК в Одеській області.

За останні 2,5 тижні це вже шоста атака,

– ідеться в повідомленні.

Енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання.

"Дякуємо всім жителям Одещини за розуміння та підтримку. Разом вистоїмо!", – написали в ДТЕК.

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Росія не припиняє здійснювати енергетичний терор Одеської області. Вчора зранку в ДТЕК повідомляли про чергове пошкодження енергооб'єкта. Вказувалося, що "пошкодження складні, на їх усунення потрібен час".