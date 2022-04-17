Пошкодження серйозні, але відновити реально, – директор про стан меткомбінату в Маріуполі

Російські окупанти пошкодили інфраструктуру металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі. Його гендиректор у ефірі національного марафону заявив, що відновити підприємство реально.

Тарас Шевченко звернув увагу на те, що російські пропагандисти з захватом показують кадри буцімто "звільненого" комбінату. Але він риторично запитує, від кого й від чого його звільнили, передає 24 канал.

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Звільнили 14 тисяч працівників підприємства від можливості працювати, мати гідну зарплату та життя в Маріуполі. Якщо подивитися на характер дій російської армії в Україні, то очевидно, що вони цілеспрямовано руйнують нашу промисловість та міста,

– впевнений Шевченко.

За його словами, уявлення про пошкодження керівництво має від людей, які виїхали наприкінці березня. Також дані надходять від тих, хто залишився в місті досі.

"Пошкодження є, зокрема, в інфраструктурі. Але я цілком упевнений: якщо тільки буде можливість маріупольцям дістатися до свого улюбленого міста та підприємств, то ми обов'язково зможемо відновити та запустити в експлуатацію наші металургійні комбінати. Це завдання абсолютно реальне", – каже голова підприємства.

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