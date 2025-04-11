Пошкоджено будинки і вуличне освітлення: ворожі БпЛА атакували Кіровоградську область

На Кіровоградщині уламки російського безпілотника завдали руйнувань в одному із сіл. Енергетики працюють над усуванням наслідків атаки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

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Ворог атакував громаду Кіровоградської області

У селі Петрівської громади росіяни завдали удару "Шахедами". Уламки ворожих дронів упали біля приватних будинків. У чотирьох домоволодіннях пошкоджені вікна. А в одному з дворів дрони розбили панелі сонячної електростанції.

Також голова обласної військової адміністрації повідомив, що в селі зазнало пошкоджень і вуличне освітлення.

Зранку бригада місцевих енергетиків відновлює мережі. Відповідні служби також обстежать усі пошкоджені домоволодіння.

У Кропивницькому районі під час атаки вдалося уникнути наслідків, адже результативно відпрацювала ППО. В області цієї ночі обійшлося без жертв і постраждалих.

Російська армія з вечора 10 квітня запускала по Україні ударні БпЛА. Тепер ворог не просто атакує дронами, а й розкидає вибухонебезпечні предмети, схожі на трубу з квадратними насічками. Такі вибухівки можуть спрацювати в будь-який момент, ДСНС попереджають про небезпеку.